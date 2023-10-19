Посол США столкнулся с демаршем участников заседания ООН

Участники заседания ООН по правам человека отвернулись от посла США Мишель Тейлор во время ее выступления. Видеозапись этого инцидента опубликовал журналист Сулейман Ахмед.

На кадрах, размещенных журналистом в социальной сети X, видно как присутствующие на заседании встают и поворачиваются спиной к послу США. Речь американского представителя не стала слушать примерно половина участников встречи.

«США теряют уважение во всем мире», — подчеркнул Ахмед.

Таким образом дипломаты выразили протест из-за бомбардировок Израилем сектора Газа и поддержки израильских властей правительством США.

Ранее в США сотни демонстрантов, протестующих против войны на Ближнем Востоке, прорвались в Капитолий и потребовали прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, они заявили, что правительству следует прекратить военную помощь Израилю.