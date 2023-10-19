Пока вы спали: варианты развития конфликта на Ближнем Востоке и взрыв на Голанских высотах

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На Голанских высотах произошел взрыв

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Мощный взрыв раздался ночью на Голанских высотах близ израильско-сирийской границы, передает ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

Уточняется, что причину взрыва установить пока не удалось.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на переговоры президента РФ Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, сообщает РИА Новости.

«Лицемерие в кубе», – отметил Сийярто.

Сийярто напомнил, что муж эстонского премьера еще недавно владел значительной долей в компании, поставлявшей сырье на 30 млн евро для российского завода.

Ранее Кая Каллас заявила, что ей неприятно видеть фотографии, на которых российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки.

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

Израильская армия продолжила наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Армия Израиля ударила по более чем сотне объектов, среди которых - инфраструктура разведки, пункты запуска ракет, командные центры и минометные установки.

Кроме того, под высокоточный удар попали 10 радикалов движения ХАМАС.

Медведев считает, что конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возможность превращения конфликта на Ближнем Востоке в полноценную войну. Об этом он рассказал "Известиям".

Медведев перечислил несколько вариантов развития событий - от региональной войны до глобального конфликта "при плохом стечении обстоятельств".

Кроме того, он назвал единственный вариант решения проблемы.

"Единственный способ снять проблему раз и навсегда - создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года", - заявил он.

Лавров: РФ готова обсуждать инициативу Турции о странах-гарантах для Израиля и Палестины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам в Пхеньяне о готовности Москвы работать над созданием системы стран-гарантов для Израиля и Палестины, передает ТАСС.

"Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения", - подчеркнул он.

В качестве целей создания подобной системы Лавров назвал деэскалацию палестинско-израильского конфликта и нормализацию обстановки в регионе.