$97.37+0.03102.91+0.15

Япония сожалеет о том, что ближневосточная резолюция в СБ ООН не была принята

Правительство Японии сожалеет, что бразильский проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не был принят. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Принимая во внимание текущую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и будучи в состоянии поддержать большую часть этой резолюции, наша страна голосовала за. Мы прикладывали различные дипломатические усилия для скорейшего достижения результата, но в итоге Совет Безопасности ООН не смог надлежащим образом декларировать свои намерения - это заслуживает сожаления", - отметил он.

Японская сторона, по словам Мацуно, в курсе того, что США, хоть и выступили против принятия этой резолюции, поддерживают урегулирование ситуации дипломатическими усилиями. Генсек японского кабмина в очередной раз пообещал, что Япония со своей стороны продолжит активную работу, направленную на скорейшее урегулирование конфликта.

Небензя: Не поддержавшие резолюцию РФ частично ответственны за трагедию в Газе

Ранее США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.

В своем выступлении сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты "разочарованы тем, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону". Проводившееся сразу после голосования заседание СБ ООН, созванное по инициативе РФ, ОАЭ и Китая в связи с ударом по больнице в секторе Газа, глава американского диппредставительства покинула досрочно.