Правительство Японии сожалеет, что бразильский проект ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не был принят. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Принимая во внимание текущую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и будучи в состоянии поддержать большую часть этой резолюции, наша страна голосовала за. Мы прикладывали различные дипломатические усилия для скорейшего достижения результата, но в итоге Совет Безопасности ООН не смог надлежащим образом декларировать свои намерения - это заслуживает сожаления", - отметил он.

Японская сторона, по словам Мацуно, в курсе того, что США, хоть и выступили против принятия этой резолюции, поддерживают урегулирование ситуации дипломатическими усилиями. Генсек японского кабмина в очередной раз пообещал, что Япония со своей стороны продолжит активную работу, направленную на скорейшее урегулирование конфликта.

Ранее США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.