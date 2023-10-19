В ООН заявили о критической ситуации на Ближнем Востоке

Газета Yedioth Ahronoth цитирует Веннесланда: "Мы находимся на грани глубокой и опасной пропасти, которая может изменить траекторию палестино-израильского конфликта, а возможно, даже всего Ближнего Востока".

Также стало известно, что два чиновника администрации президента Джо Байдена заявили, что он будет отстаивать то, что США должны продолжать финансировать Украину и Израиль. Об этом он заявит во время выступления в Овальном кабинете в четверг. Обращение в прайм-тайм состоится перед тем, как Белый дом запросит у Конгресса более 100 миллиардов долларов на доставку помощи и ресурсов Украине, Израилю, Тайваню и границе США с Мексикой.