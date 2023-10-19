Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток провалился, так как король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас отказались провести с ним встречу. Такое мнение выразила международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски на своем YouTube-канале.

Ван Денски назвала визит Байдена на Ближний Восток провальным и унизительным. Отказы от переговоров можно считать публичными "пощечинами" Джо Байдену, считает журналист.

Она выразила недоумение, почему администрация США вообще организовала подобную поездку.

"Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно во время визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца [Мухаммеда бен Салмана] восемь часов, что это будет провалом", – резюмировала ван Денски.

Ранее сообщалось, что Байден после визита в Израиль 18 октября в этот же день посетит Иорданию, где встретится с лидером государства, а также с президентом Египта и лидером Палестинской автономии.

Однако после консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете объявленного президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом траура Байден решил отложить поездку в Иорданию и запланированные встречи.

В Белом доме заявили, что американский президент остается с лидерами этих стран в регулярном и прямом контакте.