Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские военные обсуждают с израильскими альтернативные варианты. Он подчеркнул, что данный вопрос долго обсуждался. До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Байден достигли соглашения о доставке на постоянной основе гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.