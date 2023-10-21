Reuters: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных
Американский лидер Джо Байден заявил, что Израилю следует отсрочить возможную наземную операцию в секторе Газа.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Как сообщается в материале, журналист спросил Байдена, следует ли Израилю отложить начало операции в анклаве до тех пор, пока другие пленные не будут освобождены.
Президент США ответил утвердительно.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.