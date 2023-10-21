Reuters: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных

Американский лидер Джо Байден заявил, что Израилю следует отсрочить возможную наземную операцию в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается в материале, журналист спросил Байдена, следует ли Израилю отложить начало операции в анклаве до тех пор, пока другие пленные не будут освобождены.

Президент США ответил утвердительно.