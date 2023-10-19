СМИ: на Голанских высотах произошел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел ночью на Голанских высотах возле границы Израиля и Сирии . Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth .

Другие подробности о происшествии пока не приводятся.

Западная часть Голанских высот была захвачена Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и позже аннексирована в 1981 году. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.