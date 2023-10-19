США предупредили Израиль о риске разжечь намного более масштабную войну

Американская администрация призвала Израиль быть осторожными в своих ударах по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане, пишет The Times of Israel.

Как уточнили в Вашингтоне, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабный конфликт.

«Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболла"», — говорится в статье.

Американские политики предупредили израильскую сторону о риске разжечь намного более крупную войну.