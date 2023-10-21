RT: палестинцы в Хевроне вышли на митинг с изображениями Путина и Ким Чен Ына

В городе Хеврон палестинцы вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с изображениями президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соответствующие кадры опубликовал RT. На видео также видно, как некоторые протестующие размахивают российскими флагами. 18 октября газета The Daily Mail сообщила, что пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне. В публикации издания отмечается, что полиция Капитолия арестовала около 100 человек, поскольку протест становился "все громче и разрушительнее".

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.