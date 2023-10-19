Белый дом анонсировал обращение Байдена к нации

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации 19 октября на тему обострения палестино-израильского конфликта и спецоперации на Украине. Выступление запланировано на 20:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).

Политолог Александр Перенджиев отметил, что от выступления Байдена ничего конструктивного Россия не ожидает. Скорее всего, он будет говорить о том, что сил у США хватит на поддержку и Украины, и Израиля, пояснил эксперт.