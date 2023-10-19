Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Встреча Путина и Орабана состоялась на полях форума «Один пояс – один путь» в Китае. Кая Каллас назвала ее лишенной «всякой логики». В комментарии для западных СМИ премьер Эстонии выразила свое возмущение и заявила, что ей было «очень-очень неприятно» видеть кадры, на которых российский и венгерский лидеры пожимают друг другу руки. Глава МИД Венгрии отметил, что это «та самая Каллас», чей муж даже после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ владел долей в компании, которая поставила сырья на 30 миллионов евро на российский завод.