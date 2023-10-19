Полиция вытеснила протестующих из здания Конгресса США

Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в секторе Газа из офиса палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости. По данным агентства, акция продолжается на улице.

Протестующие до этого прорвались в одного из зданий Капитолия. Там начались задержания, теперь активисты находятся снаружи. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция. На акцию американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе». Также звучали лозунги «Палестина будет свободной» и «Прекратите огонь». Улица, на которой проходит протестная акция, перекрыта.