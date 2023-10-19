США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП «Рафах»

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на долговременной основе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию ас-Сиси.