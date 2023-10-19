В Хан-Юнисе погибли люди: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела израильской армией района города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera. В этом районе расположена одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Известно о 50 пострадавших.

© Rizek Abdeljawad/Xinhua/Global Look Press

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 18 октября, читайте в материале NEWS.ru.

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Палестинское агентство Al Ray передало данные о девяти погибших в результате обстрела жилого дома в Хан-Юнисе, в том числе семерых детях.

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам вдоль границы с Ливаном, принадлежащим движению «Хезболла». В ЦАХАЛ атаку назвали ответом за нападение 18 октября. Пораженные цели включают наблюдательный пункт, обращенный к морю, с которого были выпущены противотанковые ракеты по району Рош ха-Никра.

Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером 18 октября в Тель-Авиве и в центральной части страны. Предупреждающие сигналы об угрозе ракетной атаки в этом городе сработали третий раз за сутки.

Как протестующие против войны в секторе Газа проникли в Капитолий

В США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Также протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву. Инициатором манифестации стала организация Jewish voice for peace («Еврейский голос за мир»). Изначально демонстрация проходила мирно, но затем начались стычки с полицией.

Правоохранителям удалось вытеснить протестующих из офиса палаты представителей Конгресса США, после чего акция продолжилась на улице. Полиция, по данным РИА Новости, задержала порядка сотни человек. В Jewish Voice for peace заявили, что, по их оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, 500 из них арестовали.

Какой может быть худший сценарий событий на Ближнем Востоке

Создание полноценного Палестинского государства поможет решить ближневосточную проблему, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в настоящее время акторы конфликта и их союзники преследуют военные цели и не заинтересованы в достижении мирного решения проблемы. По мнению политика, альтернативой миру может стать развитие противостояния с применением ядерного оружия.

Россия хотела бы возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, отметил Медведев. При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Москва готова к любому варианту развития событий.

Как в ООН отреагировали на обстрел больницы в Газе