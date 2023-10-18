МИД Великобритании рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Ливан

МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от всех поездок в Ливан в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщает Reuters.

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«Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от всех поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и Палестиной», — говорится в тексте.

Также ведомство призвало британцев, на данный момент находящихся в Ливане, покинуть страну «пока коммерческие варианты остаются доступными». Кроме того им посоветовали зарегистрировать свое присутствие в МИД Великобритании, членов сотрудников посольства страны в Бейруте временно отозвали.