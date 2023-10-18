МИД Великобритании рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Ливан
МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от всех поездок в Ливан в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщает Reuters.
«Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от всех поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и Палестиной», — говорится в тексте.
Также ведомство призвало британцев, на данный момент находящихся в Ливане, покинуть страну «пока коммерческие варианты остаются доступными». Кроме того им посоветовали зарегистрировать свое присутствие в МИД Великобритании, членов сотрудников посольства страны в Бейруте временно отозвали.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Также Израиль подвергается атакам со стороны Ливана.