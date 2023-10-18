Шер пообещала уехать из США в случае победы Трампа на выборах

Певица Шер рассказала, что если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, то она покинет Соединенные Штаты, пишет The Guardian.

«В прошлый раз у меня чуть не началась язва. Если он будет избран вновь, кто знает, что произойдет? В этот раз я уеду из страны», — пояснила Шер.

По данным издания, Шер на предыдущих президентских выборах активно поддерживала Джо Байдена. Она даже записала песню «Happiness Is Just a Thing Called Joe» для его успешной заявки в Белый дом.

Певица на протяжении многих лет высказывается о Дональде Трампе исключительно негативно. Так, в декабре 2020 года Шер отметила, что за время своего правления он превратил культуру в США в «токсичную».