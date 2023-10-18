Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в Газе

"Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В нашей стране объявлен трехдневный общенациональный траур в качестве знака нашего уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и невинные гражданские лица", - добавил Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в связи с принятым им решением.