В США сотни демонстрантов, протестующих против войны на Ближнем Востоке, прорвались в Капитолий и потребовали прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, они заявили, что правительству следует прекратить военную помощь Израилю, пишет Fox 5.

По данным издания, инициатором протестов стала организация «Jewish voice for peace».

На начальном этапе демонстрация проходила мирно. Затем начались стычки с полицией. Свыше 300 человек смогли преодолеть кордон и ворваться в здание Капитолия.

В настоящее время силовики проводят задержания инициаторов и наиболее активных участников акции.