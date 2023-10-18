В Индии задержали четырех человек за публичную порчу флага Израиля
Полиция в Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в публичной порче государственного флага Израиля. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на чиновника.
«Полиция арестовала четырех человек по подозрению в порче флага Израиля в Южном Мумбаи», — говорится в тексте.
Там отметили, что инцидент произошел вечером 17 октября в районе базара Бхенди. Через время видео происходящего разошлось по интернету и на нем видно, как группа людей рвет флаг Израиля.
По факту инцидента полиция Мумбаи зарегистрировала дело и задержала четырех подозреваемых.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.