Херш заявил, что «Газа превращается в Хиросиму»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что сектор Газа находится «в процессе превращения в Хиросиму» из-за действий Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Херша на портале Substack.

По словам Херша, он провёл разговор с анонимным источником, который знаком с планами Израильской армии.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — передал Херш слова собеседника.

Журналист также добавил, что израильская армия планирует провести наземную операцию, целью которой будет уничтожение всех оставшихся членов палестинского движения ХАМАС.

«План Нетаньяху в том, чтобы израильская армия убила всех членов ХАМАС, кого сможет найти», — добавил он.