Нетаньяху рассказал, каких договоренностей достиг с Байденом

"Президент Байден прибыл сюда не просто с трогательными словами утешения, которые тронули сердца всей страны, но и с делами: в ходе нашей встречи сегодня мы договорились о действиях, которые обеспечат продолжение нашей справедливой войны. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит соотношение сил во всех сферах и поможет нам достичь наших военных целей", - указал он.