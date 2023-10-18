Израильская полиция силой разогнала протест в Хайфе

Полиция Израиля силой разогнала антивоенный митинг в Хайфе . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Haaretz.

«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — сообщает источник.

При этом ранее полиция Израиля объявила о запрете на любые демонстрации, которые выражают поддержку действиям ХАМАС, либо связаны с вопросами национальной безопасности. В полиции подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры для силового разгона собравшихся.