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Израильская полиция силой разогнала протест в Хайфе

Полиция Израиля силой разогнала антивоенный митинг в Хайфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Haaretz.

Израильская полиция силой разогнала протест в Хайфе
© globallookpress.com

Отмечается, что полиция задержала трёх протестующих за незаконное собрание.

«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — сообщает источник.

При этом ранее полиция Израиля объявила о запрете на любые демонстрации, которые выражают поддержку действиям ХАМАС, либо связаны с вопросами национальной безопасности. В полиции подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры для силового разгона собравшихся.

Ранее полиция Стамбула также силой разогнала протестующих. Против толпы митингующих был применён слезоточивый газ.

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