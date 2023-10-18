Израильская полиция силой разогнала протест в Хайфе
Полиция Израиля силой разогнала антивоенный митинг в Хайфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Haaretz.
Отмечается, что полиция задержала трёх протестующих за незаконное собрание.
«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — сообщает источник.
При этом ранее полиция Израиля объявила о запрете на любые демонстрации, которые выражают поддержку действиям ХАМАС, либо связаны с вопросами национальной безопасности. В полиции подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры для силового разгона собравшихся.
Ранее полиция Стамбула также силой разогнала протестующих. Против толпы митингующих был применён слезоточивый газ.
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