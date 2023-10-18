Кризис на Ближнем Востоке назвали "подарком небес для России"

FT: война на Ближнем Востоке изменит позицию развивающихся стран по Украине
Активная поддержка западными странами действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся государства на свою сторону из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Источник отметил, что дипломаты и лидеры западных стран с февраля 2022 года пытались убедить развивающиеся государства в том, что Москва нарушает значимые пункты международного права.
В настоящее время ситуация значительно осложнилась. Представители стран глобального юга обвиняют западных дипломатов в том, что они не защищают интересы палестинцев.
«Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом [по Украине], была потеряна», — признал собеседник газеты.
По его оценке, при дальнейшем взаимодействии с лидерами развивающихся стран дипломатам следует забыть о правилах, мировом порядке. Он добавил, что они не пожелают слушать о западных институтах.
По его мнению, Западу было необходимо работать по одному стандарту, одним правилам. Все, что говорилось об Украине, нужно было перенести на сектор Газа.
Кризис на Ближнем Востоке — «это подарок небес для России», констатировал источник.