Постпред КНР отреагировал на вето США на ближневосточную резолюцию

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что нет никаких оправданий вето США на ближневосточную резолюцию в Совете безопасности организации. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никаких оправданий тому, что США наложили вето на резолюцию», — сказал Цзюнь, указав на необходимость прекращения боевых действий в целях «защиты гражданского населения и предотвращения гуманитарной катастрофы».

Ранее сообщалось, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке. Также СБ ООН не принял поправки РФ к нему. Свои действия в США объяснили отсутствием в проекте резолюции «слов о праве Израиля на самооборону».