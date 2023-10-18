ООН проведет собственное расследование удара по больнице в Газе

ООН проведет собственное расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом телеканалу CNN заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень быстро", - сказал он.

Гриффитс также добавил, что "международное гуманитарное право запрещает авиаудары по местам гражданских объектов, гражданской инфраструктуры".