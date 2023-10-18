США закрывают свое консульство в турецкой Адане

Американское посольство в турецком городе Адана будет закрыто на неопределенный срок на фоне протестов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение посольства США в Анкаре.

«Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения. Граждане США могут перенести запись, и их обслужат в посольстве США в Анкаре», — сказано в сообщении посольства.

Такое решение было принято на фоне волны протестов в нескольких городах Турции — в ночь на 18 октября недовольные ситуацией в секторе Газа собирались возле израильских дипмиссий в Турции. В Адане такой митинг закончился беспорядками — протестующие закидали американское консульство бутылками с зажигательной смесью.