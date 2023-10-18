Зеленский сообщил об изменении руководящего состава Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении руководящего состава министерства обороны. Таким образом он подвел итоги совещания с участием нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

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"Провел совещание с министром обороны. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", - заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский президент утверждает, что "уже есть первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные". Зеленский отметил, что военное ведомство должно уменьшать бюрократию, упрощать процедуры и "высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной". Он также пообещал усилить цифровизацию, улучшить снабжение войск, наладить обратную связь с военными. Проблемы коррупции, в том числе в процессе мобилизации, Зеленский в своем обращении не упомянул.