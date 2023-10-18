Украина решила считать молдавский язык румынским

Украина с этого момента официально считает молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве, сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

По словам Чолаку, на совместном заседании правительств Румынии и Украины было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный, передает ТАСС. Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».