В Палестине прокомментировали ситуацию с резолюцией по Газе в СБ ООН

Если бы Совет безопасности ООН принял проект резолюции России 16 октября, это спасло бы сотни жизней. Такое заявление на заседании СБ ООН сделал постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур, передает «РИА Новости».

«Если бы этот Совет призвал к прекращению огня два дня назад и соответствующим образом поступил, он спас бы сотни жизней», — сказал он.

Напомним, что 16 октября СБ ООН не принял проект резолюции России. В нем содержался призыв к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что США наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации на Ближнем Востоке. Также СБ ООН не принял поправки РФ к нему. Свои действия в США объяснили отсутствием в проекте резолюции «слов о праве Израиля на самооборону».