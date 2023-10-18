На Украине поддержали закон о легализации однополых браков

Автор законопроекта о легализации однополых браков, депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали ее инициативу. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Совсун подчеркнула, что Минобороны изменило свою позицию насчет ее законопроекта о зарегистрированном партнерстве. Кроме того, инициативу поддержал и Минюст.

«Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении», — уточнила она.

По словам депутата, ранее негативные мнения ведомств о ее законопроекте блокировали его дальнейшее продвижение в парламенте.

8 марта стало известно, что в Верховную Раду Украины направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.