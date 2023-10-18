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Сторонник Трампа не набрал нужных голосов на выборах спикера в конгрессе

Главный кандидат на должность спикера палаты представителей США от Республиканской партии конгрессмен Джим Джордан и соратник американского президента Дональда Трампа проиграл во втором раунде выборов спикера конгресса. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сторонник Трампа не набрал нужных голосов на выборах спикера в конгрессе
© globallookpress.com

По данным агентства, Джордан набрал во втором раунде по итогам голосования 199 голосов. Данное количество оказалось меньше, чем в первом раунде, где его поддержали 200 конгрессменов.

Большинство голосов получил лидер демократического меньшинства Хами Джеффрис. За него и в первом и во втором раунда проголосовали 212 конгрессменов-демократов. При этом для победы кандидату нужна поддержка не менее чем 217 законодателей.

Напомним, что 3 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Это стало первым в истории страны таким случаем. Причиной отстранения стала «секретная сделка» Маккарти с американским президентом Джо Байденом о финансировании Украины.

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