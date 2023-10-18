Сторонник Трампа не набрал нужных голосов на выборах спикера в конгрессе

Главный кандидат на должность спикера палаты представителей США от Республиканской партии конгрессмен Джим Джордан и соратник американского президента Дональда Трампа проиграл во втором раунде выборов спикера конгресса. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Джордан набрал во втором раунде по итогам голосования 199 голосов. Данное количество оказалось меньше, чем в первом раунде, где его поддержали 200 конгрессменов.

Большинство голосов получил лидер демократического меньшинства Хами Джеффрис. За него и в первом и во втором раунда проголосовали 212 конгрессменов-демократов. При этом для победы кандидату нужна поддержка не менее чем 217 законодателей.