Китай обратился к Израилю с призывом на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке призывает Израиль соблюдать международное гуманитарное право, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации. Об этом пишет ТАСС.

«Мы призываем Израиль выполнять взятые на себя обязательства в рамках международного гуманитарного права», — сказал Чжан Цзюнь.

Постпред подчеркнул, что любые проявления насилия по отношению к мирным жителям недопустимы. Он добавил, что насилие также исключается.

Израильтяне и палестинцы имеют право жить свободными от страха, их безопасность должна быть одинаково защищена, отметил дипломат.

Чжан Цзюнь заметил, что Израилю следует открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа, чтобы в анклав могли поступать продовольствие, вода и топливо.

Кроме того, сторонам необходимо прекратить военные действия, освободить заложников, констатировал постпред.

По его оценке, фундаментальное разрешение израильско-палестинского вопроса заключено в реализации принципа создания двух государств.