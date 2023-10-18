Оппозиция Молдавии считает, что политика Санду ведет к глубокому кризису

Антироссийская политика правящей партии «Действие и солидарность» и президента Молдавии Майи Санду ведет к глубокому кризису в экономике страны. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала исполняющая обязанности председателя оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска.

«В последние годы Санду демонизирует Россию и пытается убедить молдавское общество в том, что Россия является нашим врагом. Что принесла нашей стране антироссийская политика? Многократный рост цен на энергоносители и обнищание населения, падение экспорта, глубокий кризис в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности», — написала она.

Параска считает, что данной политикой «рисования мифических угроз» правящая партия и президент Молдавии «пытаются оправдать беспрецедентные траты на закупку оружия».

«Как будто противовоздушная оборона и ракеты помогут сотням тысяч семей пережить эту зиму и справиться с непомерными тарифами на газ и отопление!» — отметила она.