В Израиле заявили о важности поддержки от США
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что власти страны считают крайне важной поддержку со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Галлант сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом.
«На сегодняшнем заседании военного кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля как процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой линии свободного мира — против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, которую мы должны выиграть», — заявил он.
Помимо этого Галлант подчеркнул важность поддержки Вашингтоном вопроса обороноспособности Израиля, а также выразил свою благодарность США за «непоколебимую приверженность безопасности Израиля».
Ранее президент США Джо Байден прибыл в Израиль.