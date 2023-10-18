В Израиле заявили о важности поддержки от США

«На сегодняшнем заседании военного кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля как процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой линии свободного мира — против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, которую мы должны выиграть», — заявил он.