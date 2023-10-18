$97.35+0.06102.75+0.23

В Израиле заявили о важности поддержки от США

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что власти страны считают крайне важной поддержку со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Израиле заявили о важности поддержки от США
© globallookpress.com

Такое заявление Галлант сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом.

«На сегодняшнем заседании военного кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля как процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой линии свободного мира — против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, которую мы должны выиграть», — заявил он.

Помимо этого Галлант подчеркнул важность поддержки Вашингтоном вопроса обороноспособности Израиля, а также выразил свою благодарность США за «непоколебимую приверженность безопасности Израиля».

Ранее президент США Джо Байден прибыл в Израиль.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости