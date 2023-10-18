В США объяснили, почему страна проголосовала против резолюции по Ближнему Востоку

"Соединенные Штаты разочарованы, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону, - сказала она. - после предыдущих террористических атак <...> совет подтверждал это право. Этот текст [резолюции] должен был сделать то же самое", - сказала она в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН сразу после голосования.