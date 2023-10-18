В Абхазии заявили о причастности к русском миру

«И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть и мы являемся частью этого мира», — сказал он во время круглого стола «Культурно-социальное пространство Абхазии и России», проходящего в Доме Москвы в Сухуме.