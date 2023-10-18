"С учетом информации, которую мы видим по состоянию на сегодняшний день, складывается впечатление, что это является результатом случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой в Газе ", - сказал американский лидер, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита

Между тем ранее в официальных заявлениях правительства США говорилось не об ударе, а о "взрыве" в госпитале Аль-Ахли.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по этой больнице в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле же заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.