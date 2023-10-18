Байден вылетел из Израиля

Самолет президента США Джо Байдена вылетел из Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

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18 октября Байден находился в Израиле с визитом. Нынешний глава Белого дома провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил солидарность американских властей с Израилем в условиях резкого обострения эскалации.

Сразу после вылета самолета Байдена в центре Израиля прозвучала воздушная тревога. По информации армейской пресс-службы, сирены прозвучали впервые за день в еврейском государстве, предупреждая население об угрозе ракетной атаки.

Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда». Он прибыл в Израиль, чтобы мир увидел американскую поддержку еврейского государства.