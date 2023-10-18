Зеленский обсудил с Макроном укрепление обороноспособности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном укрепление обороноспособности и усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказано в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, также они обсудили вопросы укрепления дальнобойных и военно-морских возможностей Украины. Также президенты говорили о вопросах обеспечения безопасности черноморского коридора и обсуждение «формулы мира».