На Украине призвали убрать из страны вывески на негосударственных языках

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что из украинских городов необходимо убрать все вывески на негосударственных языках. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В очередной раз призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке», — заявил он.

Отметим, что это уже не первый подобный призыв от Тараса Креминя. Ранее он призвал телеканалы Украины отказаться от использования негосударственных языков, а также пообещал усилить контроль над использованием русского языка в Одессе.