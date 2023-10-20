Шольц сравнил нападения на евреев в Германии с нападением на всех немцев

"Мы на вашей стороне. Государство сделает все возможное для защиты еврейской жизни в Германии. И мы как граждане этой страны не позволим разделить себя", - сказал Шольц в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, каково его послание евреям в ФРГ. "Тот, кто нападает на евреев, кто оскорбляет их или причиняет им боль, нападает на всех нас", - констатировал глава правительства Германии.