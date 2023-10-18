СБ ООН отклонил поправку России о прекращении огня на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что были отклонены обе поправки.

В одной из поправок содержится призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, во второй — осуждаются неизбирательные удары по Газе.

При этом США наложили вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку, Россия воздержалась от голосования.