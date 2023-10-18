Байден предостерег другие страны от нападения на Израиль

Другим странам не следует нападать на Израиль, предостерег президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Тель-Авиве, сообщает The Independent.

«Другим странам и враждебным субъектам не следует думать о нападении на Израиль», — сказал он.

Также президент отметил, что подавляющее большинство палестинцев не являются членами радикального палестинского движения ХАМАС.