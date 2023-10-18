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Байден предостерег другие страны от нападения на Израиль

Байден предостерег другие страны от нападения на Израиль
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Другим странам не следует нападать на Израиль, предостерег президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Тель-Авиве, сообщает The Independent.

«Другим странам и враждебным субъектам не следует думать о нападении на Израиль», — сказал он.

Также президент отметил, что подавляющее большинство палестинцев не являются членами радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее американский лидер заявил, что запросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю на этой неделе.

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