Шольц озвучил требования для ХАМАС по освобождению заложников

Захваченные радикальным палестинским движением ХАМАС израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены без предварительных условий. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

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«У всех нас есть важная задача: освободить похищенных заложников. Они должны быть освобождены без предварительных условий», — сказал Шольц.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАЛАХ), число похищенных ХАМАС израильтян достигло 203 человек. Также сообщается, что никаких подвижек по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников нет.