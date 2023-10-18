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Байден намерен запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентную помощь Израилю

Американский президент Джо Байден намерен запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Израиле.

Также Байден заявил о планах США продолжать обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Сегодня, завтра и всегда»: Байден заявил о готовности поддерживать Израиль

Ранее The Wall Street Journal писала, что решение Байдена поехать в Израиль угрожает дипломатическим и политическим амбициям Вашингтона.