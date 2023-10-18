Байден намерен запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентную помощь Израилю
Американский президент Джо Байден намерен запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.
Об этом он сообщил в ходе выступления в Израиле.
Также Байден заявил о планах США продолжать обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».
Ранее The Wall Street Journal писала, что решение Байдена поехать в Израиль угрожает дипломатическим и политическим амбициям Вашингтона.