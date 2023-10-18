Американский президент Джо Байден намерен запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Израиле.

Также Байден заявил о планах США продолжать обеспечивать полные поставки боеприпасов для работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».