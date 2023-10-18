Израиль одобрил эвакуацию граждан вблизи с границей Ливана
Израильские власти разрешили эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, которые находятся на удалении до пяти километров от границы с Ливаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны государства.
«Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает главе Минобороны и ЦАХАЛ проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от двух до пяти километров от ливанской границы», — говорится в заявлении ведомства.
Там подчеркнули, что данное разрешение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Также Израиль подвергается атакам со стороны Ливана.