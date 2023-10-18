Израиль одобрил эвакуацию граждан вблизи с границей Ливана

Израильские власти разрешили эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, которые находятся на удалении до пяти километров от границы с Ливаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны государства.

«Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает главе Минобороны и ЦАХАЛ проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от двух до пяти километров от ливанской границы», — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что данное разрешение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации.