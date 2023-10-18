Уволенная замминистра обороны Украины Маляр может вернуться на работу

В офисе украинского лидера задумались о возвращении уволенной ранее замминистра обороны Анны Маляр, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание New Voice.

«В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр», — говорится в сообщении.

Маляр отвечала в министерстве за информационную политику. По словам источника, нынешний куратор направления Наталия Калмыкова не справляется со своими обязанностями, и министерству снова нужен менеджер по соответствующему направлению.

В сентябре стало известно, что Маляр и еще несколько замов были уволены со своих постов.

До этого Маляр опубликовала в соцсетях пост о том, что украинская армия взяла под контроль село Андреевка. В ВСУ это сообщение опровергли, заявив, что в районах Клещеевки и Андреевки идут тяжелые бои и подобные заявления несут угрозу для украинских бойцов.