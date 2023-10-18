Уволенная замминистра обороны Украины Маляр может вернуться на работу
В офисе украинского лидера задумались о возвращении уволенной ранее замминистра обороны Анны Маляр, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание New Voice.
«В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр», — говорится в сообщении.
Маляр отвечала в министерстве за информационную политику. По словам источника, нынешний куратор направления Наталия Калмыкова не справляется со своими обязанностями, и министерству снова нужен менеджер по соответствующему направлению.
В сентябре стало известно, что Маляр и еще несколько замов были уволены со своих постов.
До этого Маляр опубликовала в соцсетях пост о том, что украинская армия взяла под контроль село Андреевка. В ВСУ это сообщение опровергли, заявив, что в районах Клещеевки и Андреевки идут тяжелые бои и подобные заявления несут угрозу для украинских бойцов.
Маляр отредактировала пост, указав, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее она заявила, что произошел «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации» с места событий.