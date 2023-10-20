Лукашенко считает выгодным для Белоруссии иметь вторую АЭС

"Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно для Беларуси", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. "Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока, - отметил президент. - И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта".