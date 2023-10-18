Байден сослался на данные Пентагона, заявляя о вине ХАМАС в атаке больницы в Газе

Президент Джо Байден заявил, что опирается на данные Пентагона, заявляя о возможной ответственности палестинского движения ХАМАС за атаку на госпиталь «Аль-Ахли» в секторе Газа, передает ТАСС.

Так американский лидер ответил на вопрос о том, на чем основывается его заявление, что ответственность за атаку на эту больницу несет не Израиль, а «другая сторона» конфликта.

Ранее Байден заявил, что его помощники начали сбор данных об ударе по больнице в секторе Газа.

По словам американского лидера, он поручил своей команде продолжить сбор и уточнение информации об обстреле сразу же после того, как узнал о нем.

До этого Байден говорил, что он «возмущен и глубоко опечален» взрывом в больнице в секторе Газа.

Есть разные сообщения о количестве жертв в результате взрыва больницы в секторе Газа и о том, кто несет ответственность. Чиновники сектора Газа обвиняют Израиль во взрыве в больнице, а Израиль обвинил «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) в неудачном запуске ракеты, поразившей госпиталь.